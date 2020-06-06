شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغرى الأهلى والزمالك بمكافآت مجزية للمشاركة فى دورى الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مكافآت مجزية فى حالة الفوز ببطولة الدورى العام لكرة الصالات تحفيزا للأندية وتحديدا الأهلى والزمالك على المشاركة فى البطولة ، بناء على طلب الجهاز الفنى لمنتخب كرة الصالات ، حيث قال هشام صالح، المدير الفني لمنتخب الصالات، إن قطبي الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، يجب أن يشاركا فى النسخة المقبلة من الدورى المصري للصالات، مضيفًا خلال تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة أرسل خطابات رسمية إلى ناديى الأهلى والزمالك للمشاركة فى دورى كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وشدد هشام صالح، على أهمية مشاركة الأهلى والزمالك فى بطولات كرة الصالات، من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى أندية الدورى الممتاز، للمشاركة فى دورى كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل ودورى الكرة النسائية أيضًا، من أجل زيادة قوة اللعبتين من الناحية الفنية والانتشار الإعلامى، إلى جانب أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بهذه الألعاب وتطويرها فى الفترة المقبلة وزيادة الدعم المالى الموجه من "فيفا" إلى الاتحادات الأهلية لتطوير هذه الألعاب حتى تكون هناك منافسة قوية، وهو ما جعل سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية تهتم بهذه الألعاب المكلفة بالإشراف عليها وتدعيمها بشكل قوى لتكون بالصورة الأفضل لتاريخ الرياضة المصرية فى أفريقيا لما لها من صولات وجولات فى مختلف الألعاب.

وطالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمى إلى القطبين الأهلى والزمالك خلال الفترة الماضية للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومشاركتهما مباشرة فى الدورى الممتاز من أجل زيادة شعبية اللعبة حال مشاركة الناديين ولم يتم تلقى أى ردود حتى الآن .