أيمن المزين يضع "برنامج تدريبى" لرفع لياقة لاعبى طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا برنامج تدريبى خاص للاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة لرفع الحمل البدنى بالحجر المنزلى وذلك أستعدادا لعودة التدريبات الجماعية و النشاط الرياضى فى منتصف الشهر الجارى، وقرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة و اتحاد الكرة المصرى لدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة وعودة النشاط الرياضى و مباريات بطولة الدورى المصرى .
ومن ناحية أخرى درس اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعداوى العروض المقدمة لوضع بوابات التعقيم التى سوف يتم الاستعانة بها خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مقر النادى استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى من منتصف الشهر الجارى .
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