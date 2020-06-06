شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يضع "برنامج تدريبى" لرفع لياقة لاعبى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا برنامج تدريبى خاص للاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة لرفع الحمل البدنى بالحجر المنزلى وذلك أستعدادا لعودة التدريبات الجماعية و النشاط الرياضى فى منتصف الشهر الجارى، وقرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة و اتحاد الكرة المصرى لدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة وعودة النشاط الرياضى و مباريات بطولة الدورى المصرى .

واطمئن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على الرباعى الأفريقى والذين يتوجدون بمدينة طنطا ويتواجدون بمقر النادى يوميًا بسبب توفير الطعام لهم وأداء بعض التمرين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى المصرى، وتابع أيمن المزين تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميًا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل، وحذر اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب، وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات.

ومن ناحية أخرى درس اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعداوى العروض المقدمة لوضع بوابات التعقيم التى سوف يتم الاستعانة بها خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مقر النادى استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى من منتصف الشهر الجارى .