صورة | عبد الرزاق حمدالله يحتمي بكمامة استثنائية

استبدل هداف العالم 2019 “عبد الرزاق حمدالله” الكمامة العادية بكمامة استثنائية حملت شعار فريقه “النصر السعودي”، في إشارة واضحة منه للانتماء وللرغبة في مواصلة مسيرته مع العالمي.

وبدأ نجوم كرة القدم في جميع أنحاء العالم الظهور بالكمامات أمام وسائل الإعلام، وحرص بعضهم على إرتداء كمامات بألوان وشعارات أنديتهم.

وقام عبد الرزاق حمدالله بنشر صورة بكمامة نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستاجرام، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا من جانب عشاق النصر.

وتعرضت كمامة النصر لانتقادات من بعض عشاق نادي النصر بسبب حجم اللوجو المستخدم، حيث ظهر كبيرًا بعض الشيء.

تجدر الإشارة إلى تصدر عبد الرزاق حمدالله للائحة هدافي (الدوري السعودي) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 هدفًا بفارق 4 أهداف عن الفرنسي بافيتيمبي جوميز.