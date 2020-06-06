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النصر يرفع عرض شراء فيجولي في الميركاتو الصيفي

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محمود ماهر 0 تبليغ

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وافقت إدارة النصر السعودي على إضافة مبلغ مليوني يورو إلى العرض المُقدم لشراء صانع الألعاب الدولي الجزائري سفيان فيجولي من العملاق التركي جالطة سراي خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ووصلت قيمة العرض الأول الذي أرسلته إدارة النصر لثمانية ملايين يورو، وهو المبلغ الذي رفضته إدارة جالطة سراي، وتمسكت بالحصول على مبلغ عشرة ملايين يورو.

وبحسب صحيفة الصباح التركية، دخلت عدة أندية أمثال ريال بيتس الإسباني والغرافة القطري في مفاوضات جادة للحصول على توقيع نجم فالنسيا السابق وأحد أبرز لاعبي الجزائر في مونديال 2014، بمبالغ تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية ملايين يورو.

وأشار موقع سبوركس التركي إلى أن الغرافة القطري قدم بالفعل مبلغ ثمانية ملايين يورو لضم فيجولي إلى كتيبة النجوم الجزائريين الذين ينشطون في منافسات دوري نجوم قطر، وهذا ما دفع إدارة النصر نحو إضافة مليوني يورو خلال المفاوضات ليصبح العرض السعودي هو الأعلى بين كل العروض التي وصلت إلى اللاعب منذ بداية الأسبوع الماضي.

وشارك فيجولي في 101 مباراة مع جالطة سراي منذ انضمامه في عام 2017، وسجل 26 هدفًا وصنع 22 هدفًا.

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