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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، رسالة غامضة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " لا يمكن إخفاء ثلاثة أشياء.. الشمس، القمر والحقيقة".
وشهدت الأيام الماضية أزمة طاحنة بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري، انتهت بإعلان إدارة القلعة الحمراء رفع اسم مالك بيراميدز السابق من القائمة الفخرية للرئاسة الشرفية بالنادي، و إعادة إليه كل التبرعات والهدايا التي قدمها للنادي.
ومن جانبه أعلن " آل الشيخ" تبرعه بكل الهدايا والتبرعات التي سوف يتسردها من النادي الأهلي المصري إلي صندوق تحيا مصر
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