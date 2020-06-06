شكرا لقرائتكم طارق العشري: وادى والعراقى لن يرحلا عن المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، عن اشتياقه الشديد لعودة النشاط الرياضى وتجاوز جائحة انتشار فيرس كورونا المستجد، قائلاً: "الاتجاه العام لدى الحكومة فى عودة النشاط بشكل طبيعى أمر أسعدنى بشدة"، مشددًا على ضرورة تحديد كافة المعايير والتى سيتم اتباعها فى المرحلة المقبلة للتغلب على الفيرس ومنع انتشاره.

أضاف مدرب المصري فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت": "من الأفضل أن نبدأ موسما جديدا بشكل منتظم وأفضل، لتعلم الأندية احتياجاتها فور معرفتها متى ستبدأ المسابقة ولكي تحدد ميزانياتها واحتياجاتها".

وعن أزمة أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى، أكد طارق العشرى، إنه تم تكليف عبد الظاهر السقا بالملف.

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وأكد العشرى أن محمود وادي وكريم العراقي لن يرحلا عن المصري ولن نفرط في أي لاعب من القوام الأساسي

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحث مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء المطول الذى جمعهما أمس الإثنين بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أخذًا بعين الاعتبار الالتزامات الأفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفدرالية.