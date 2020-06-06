شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ البحث عن حارس مخضرم بعد توقف المفاوضات مع عامر عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مسئولو نادى المصرى البورسعيدى رحلة البحث عن حارس مرمى مخضرم، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الكروى الجديد، خاصة بعدما توقفت المفاوضات مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربى، بسبب مغالة مسئولى الأخير فى المقابل المادى المطلوب من أجل الاستغناء عن خدمات حارسه.

ورغم إبداء الإنتاج الحربى موافقته على رحيل عامر عامر فى حالة تلقيه عرضًا مناسبًا، إلا أن الإدارة حددت مقابل ماى ضخم نظير الاستغناء عن خدمات الحارس، خاصة وإنه من العناصر الأساسية ورحيله سيسبب ثغرة فى صفوف الفريق.

واستقر طارق العشري على تحديد احتياجاته للموسم الجديد، لسد العجز في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق ب6 مراكز لتدعيم الفريق، وهي حراسة المرمى وقلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب ورأس الحربة.

ويعانى المصري من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.