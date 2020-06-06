7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 6 / 2020 فى مقدمتها ، مصدر بالأهلي : رمضان صبحي أبلغنا برغبته في البقاء الموسم المقبل
فيفا ينهى صراع "النائب" قبل انتخابات اتحاد الكرة
أنهى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصراع على منصب نائب الرئيس فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بعدما أرسل الفيفا اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة والتى تضمنت اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء المجلس فى أول اجتماع وليس بالانتخاب مثل مقعد الرئيس وكذلك مقعد المرأة.
مصدر بالأهلي : رمضان صبحي أبلغنا برغبته في البقاء الموسم المقبل
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أخر تفاصيل مفاوضات ناديه للإبقاء على رمضان صبحي نجم هجوم الفريق في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للفريق ومن ثم عودته مرة أخري لنادي الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي، وقال المصدر لليوم السابع :" رمضان صبحي ابلغنا برغبته في البقاء مع الأهلي خاصة وأن العروض الأوربية التي تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، اللاعب يرفض الانتقال للخليج أو لدوري أوروبي مستواه ضعيف".
الأهلي يرفض مغالاة الأندية في ملف الصفقات بسبب كورونا
يرفض مسئولو النادي الأهلي مغالاة بعض الأندية في ملف بيع لاعبيها للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع القيمة التسويقية لمعظم لاعبي العالم بسبب جائحة وباء كورونا، الأمر الذي يعني أن مبالغ شراء اللاعبين ستقل الى حد كبير، ويدخل الأهلي في مفاوضات لضم العديد من اللاعبين سواء محلياً أو خارجياً لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل وعلى رأسهم أسامة جلال مدافع انبي ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز ورمضان صبحي الذي يرغب الأهلي في شرائه بشكل نهائي من هيدرسيفيلد الإنجليزي بالإضافة لمفاوضات ضم مهاجم أجنبي جديد في الصيف.
اتحاد الكرة يرسل اللائحة للأندية نهاية يونيو والعمومية فى يوليو
استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إرسال اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي إلى الاندية تمهيدا لمناقشتها ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية خلال 45 يوما من إرسال اللائحة تمهيدا لعقد الإجتماع لمناقشة واعتماد اللائحة النهائى ومن ثم إرسالها الي الاتحاد الدولي –فيفا- لاعتماد التصور الأخير للائحة وشروط الترشح للانتخابات.
الزمالك يؤجل استدعاء ساسى وبن شرقى لحين حسم مصير الدورى
قرر مسئولو الزمالك، تأجيل أية أمور تخص استدعاء الثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم، لاعبى الفريق المتواجدين فى بلادهم، لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز، حيث يفضل مسئولو النادى الأبيض انتظار حسم مصير الموسم الكروى فى مصر قبل التحرك فى أي أمر يخص الثلاثى خاصة بعد انضمام ساسى إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى.
كشف مسؤولو نادى الزمالك عن صحة موقف النادى فيما يخص شكوى الغانى بنجامين أشيمبونج، لاعب الفريق السابق، والذى لجأ للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بمبلغ مليون و200 ألف دولار من الفريق الأبيض، وذلك بعدما حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعدم أحقيته فى المبلغ فى وقت سابق، وأكد مصدر مطلع بمجلس إدارة القلعة البيضاء أن النادى يمتلك فيديو مسجل للاعب يؤكد حصوله على كافة مستحقاته المالية لدى الزمالك وهو ما يؤكد صحة موقف النادى.
تسلم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، منذ أيام، اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها بالاتفاق مع مسئولى اللجنة الخماسية، ومن المقرر أن يقوم مسئولو اللجنة الخماسية بترجمة رسالة الاتحاد الدولى تمهيدا لعرضها على الأندية ومن ثم البدء فى إجراءات الدعوة لجمعية عمومية، والأقرب أن تكون فى شهر يوليو أو أغسطس لاعتماد اللائحة والشكل النهائى للائحة وإرسالها للاتحاد الدولى لاعتمادها ومن ضمنها شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.
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