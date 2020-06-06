أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 5 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 5 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، تعرف على تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر وعبد الحفيظ فى الأهلى
صور.. تعرف على تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر وعبد الحفيظ فى الأهلى
عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة ظهر اليوم الجمعة مع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بحضور عمرو محب مترجم الفريق، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص الفريق فى الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التى يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.
محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي يتقدم باستقالته من منصبه
تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي باعتذار لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة، وقال عثمان في اعتذاره أنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسئوليه، وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها، ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة وإلتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.
مصدر بالأهلي : رمضان صبحي أبلغنا برغبته في البقاء الموسم المقبل
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أخر تفاصيل مفاوضات ناديه للإبقاء على رمضان صبحي نجم هجوم الفريق في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للفريق ومن ثم عودته مرة أخري لنادي الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي، وقال المصدر لليوم السابع :" رمضان صبحي ابلغنا برغبته في البقاء مع الأهلي خاصة وأن العروض الأوربية التي تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، اللاعب يرفض الانتقال للخليج أو لدوري أوروبي مستواه ضعيف".
تسلم محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، شارة الكابتن وأصبح قائد الفريق بعد تأكد رحيل شريف إكرامى وأحمد فتحى وأخيرا حسام عاشور عن الأحمر خلال الموسم المقبل.
الأهلي يرفض مغالاة الأندية في ملف الصفقات بسبب كورونا
يرفض مسئولو النادي الأهلي مغالاة بعض الأندية في ملف بيع لاعبيها للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع القيمة التسويقية لمعظم لاعبي العالم بسبب جائحة وباء كورونا، الأمر الذي يعني أن مبالغ شراء اللاعبين ستقل الى حد كبير، ويدخل الأهلي في مفاوضات لضم العديد من اللاعبين سواء محلياً أو خارجياً لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل وعلى رأسهم أسامة جلال مدافع انبي ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز ورمضان صبحي الذي يرغب الأهلي في شرائه بشكل نهائي من هيدرسيفيلد الإنجليزي بالإضافة لمفاوضات ضم مهاجم أجنبي جديد في الصيف.
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