شكرا لقرائتكم طارق يحيي: ليه لما نقول كلمة حق لمرتضى منصور يقولوا علينا بنطبل؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع يحيي خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي المذاع عبر فضائية النادي اليوم الجمعة: "لو كل زملكاوي خاف يقول كلمة الحق هنرجع للانهزامية اللى كنا فيها من 20 سنة"

وأضاف نجم الزمالك السابق: "ليه لما نقول كلمة حق لمرتضى منصور يقولوا علينا بنطبل؟! طيب ما كله بيطبل، وحقيقي أنا زعلان على نجوم الزمالك السابقين المضحوك عليهم".