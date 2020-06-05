شكرا لقرائتكم طارق يحيي: ليه لما نقول كلمة حق لمرتضى منصور يقولوا علينا بنطبل؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وتابع يحيي خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي المذاع عبر فضائية النادي اليوم الجمعة: "لو كل زملكاوي خاف يقول كلمة الحق هنرجع للانهزامية اللى كنا فيها من 20 سنة"
وأضاف نجم الزمالك السابق: "ليه لما نقول كلمة حق لمرتضى منصور يقولوا علينا بنطبل؟! طيب ما كله بيطبل، وحقيقي أنا زعلان على نجوم الزمالك السابقين المضحوك عليهم".
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