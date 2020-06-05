شكرا لقرائتكم الأهلي يتلقى وعداً من الجبلاية بإلغاء قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة النادي الأهلي وعداً من اتحاد الكرة بإلغاء قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، بحيث يتم ارجائه لمدة موسم إضافي أخر ، عقب اعلان الأهلي تحفظه على القرار لارتباط الأندية بعقود مع لاعبيها الأجانب مُستمرة لما بعد الموسم المقبل، وكان اتحاد الكرة قد كشف أن عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل سيتم تقليصه، وأكدوا أن العدد الحالى هو 5 لاعبين بعد الموافقة على اعتبار لاعب من شمال أفريقيا محلياً، ولكن بداية من الموسم المقبل سيتم تقليص هذا العدد، وأشار مسئولو الجبلاية إلى أن الأندية عليها ترتيب أوضاعها مع اللائحة التى سيتم تطبيقها من الموسم المقبل وتم إخطارهم بها.

وسادت حالة من الارتياح بين مسئولي الأهلي خاصة وأن الفريق يوجد على قوته 6 لاعبين أجانب في الوقت الحالي وهم التونسي علي معلول والمالي اليو ديانج والسنغالي اليو بادجي والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو بخلاف المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).