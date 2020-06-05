شكرا لقرائتكم نائب رئيس الزمالك :أشرف زكي اجري جراحة دعامتين في القلب وحالته مستقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أشرف زكي قام بعمل دعامتين في القلب، وأطمئن جماهير الزمالك على نجاح الجراحة". وأضاف:"قمت بالاتصال بماجدة زكي شقيقة أشرف، وحالته مطمئنة".

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