شكرا لقرائتكم محمد عثمان يتقدم باستقالته للخطيب عن الاستمرار في مهمته القانونية بالاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بإعتذار لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة، وقال عثمان في اعتذاره أنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسئوليه، وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها، ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة وإلتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.

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وكانت إدارة الأهلي قد كلفت الإدارة القانونية ببدء الإجراءات الفورية لمقاضاة نادي الزمالك بسبب لافته نادي القرن، والتي قامت الإدارة البيضاء بتعليقها على بوابات النادي، وهو الأمر الذي يخالف القانون على حد وصف الإدارة الحمراء خاصة وان هذا اللقب مضاف الى شعار الأهلي وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادى بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.

ويتقدم الاهلى بشكوى الى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسئول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، والتقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية، فضلاً عن تحريك دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.