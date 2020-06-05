حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فيفا ينهى صراع "النائب" قبل انتخابات اتحاد الكرة فيفا ينهى صراع "النائب" قبل انتخابات اتحاد الكرة مصدر بالأهلي : رمضان صبحي أبلغنا برغبته في البقاء الموسم المقبل كيف يتعامل اتحاد الكرة مع أزمة كورونا بعد إصابة 4 موظفين؟ الأهلي يرفض مغالاة الأندية في ملف الصفقات بسبب كورونا اتحاد الكرة يرسل اللائحة للأندية نهاية يونيو والعمومية فى يوليو Advertisements الزمالك يؤجل استدعاء ساسى وبن شرقى لحين حسم مصير الدورى الزمالك يرد على شكوى أشيمبونج بفيديو ومستند حصوله على مستحقاته فيفا يقر تطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب فقط بانتخابات اتحاد الكرة تعرف على تطورات محاولات الأهلي لضم "جوهرة" صن داونز

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