شكرا لقرائتكم صالح موسي: فيريرا المدرب الوحيد الذى منع أعضاء الزمالك من نزول التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صالح موسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الأسبق إن البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض كان يمتلك شخصية قوية ساعدته على النجاح وتحقيق البطولات.

أضاف موسي خلال حوراه على قناة "أون تايم سبورتس 1 " :" فيريرا المدرب الوحيد الذى منع أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك من نزول التدريب".

وكشف موسي السبب وراء تألق جيل 2015 من الزمالك وتحقيق ثنائية الدوري والكأس قائلا:" جميع اللاعبون كانوا على قلب رجل واحد ولا توجد خلافات بينهم ولم يعترض أحد على الجلوس بديلا وهذا كان السر في تحقيق الألقاب".