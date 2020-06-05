التايكوندو يخطر وزارة الشباب والرياضة بخطة عودة النشاط

أرسل الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم خطة عودة النشاط الرياضي إلى وزارة الشباب و الرياضية و التي تشمل الإجراءات الاحترازية والصحية التي سيطبقها الاتحاد في حال عودة استئناف النشاط الرياضي . التي سيطبقها الاتحاد في حال عودة استئناف النشاط الرياضي . ياتي ذلك في ظل حرص الاتحاد على الالتزام بالتعليمات الصحية التي سيلتزم بها حال عودة النشاط وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و

الالتزام بالتعليمات الصحية التي سيلتزم بها حال عودة النشاط وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بعودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري.

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