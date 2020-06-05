رياضة | كروس يكشف عن أُمنيته مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر كروس يكشف عن أُمنيته مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني توني كروس نجم متوسط ميدان ريال مدريد على رغبته في إنهاء مسيرته داخل صفوف الملكي، واستمراره حتى نهاية عقده الذب ينتهي بعد 3 سنوات.

وقال كروس خلال تصريحات إعلامية: "أرغب في إنهاء مسيرتي هنا ريال مدريد، حينها سأكون أتممت 33 عامًا ولديَّ بعض الخيارات، إما البقاء هنا، أو القيام بشيء آخر، أو إنهاء مسيرتي، لكن رغبتي هي إنهاء مسيرتي داخل النادي".

وعن فترة الحجر، قال: "بالنسبة لي البقاء في المنزل لم يكن أمرًا خطيرًا على الإطلاق؛ فأكثر ما افتقدته خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب كثرة السفر والرحلات، كان تواجدي في المنزل، وبرفقة أسرتي".

وأضاف "ومع ذلك، كان هذا شعور مختلف عما ممكن أن يشعر به الشخص وقت إنهاء مسيرته؛ لأن الأمور كانت سيئة، وكان هناك الكثير من الناس الذين عانوا من هذا الوضع".