رياضة | سيناريو مثير.. كيف يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في أول مباراة بعد توقف "كورونا"؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سيناريو مثير.. كيف يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في أول مباراة بعد توقف "كورونا"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز تعود للدوران من جديد يوم 17 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف المسابقة أكثر من شهرين، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في حالة شلل تام للرياضة العالمية خلال الفترة الماضية.

وتعود منافسات الدوري الإنجليزي بإقامة مباراتين مؤجلتين يوم 17 يونيو الجاري، حيث ستجمع المباراة الأولي فريق مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال، بينما يواجه شيفيلد يونايتد فريق أستون فيلا في المباراة الثانية، على أن تقام مباريات الجولة 30 بين يومي 19 و 22 من نفس الشهر.

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في المباراة القادمة؟

بعتلي فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة من 29 مباراة ويتبقي له 9 مباريات بـ (27 نقطة)، بينما يليه مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 57 نقطة من 28 مباراة ويتبقي له 10 مباريات بـ(30 نقطة)، والفارق بينهما (25 نقطة)، ويحتاج الليفر للحصول على 6 نقاط فقط من مبارياته المتبقية للتتويج رسميًا بلقب البطولة حتي في حالة فوز السيتي في جميع مبارياته.

ليفربول قد لا يحتاج لحصد 6 نقاط للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي ويمكنه التتويج باللقب في مباراته القادمة ضد إيفرتون المقرر لها يوم 21 يونيو الجاري بالجولة الثلاثين وفي أول مباراة له بعد استئناف البريميرليج عقب توقفه في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويحتاج فريق ليفربول للفوز على إيفرتون يوم 21 يونيو وحصد الثلاث نقاط ليرتفع رصيده لـ(85 نقطة)، مع خسارة مانشستر سيتي في مباراته المؤجلة ضد أرسنال والمقرر لها 17 يونيو، ليتوقف رصيده عند (57 نقطة)، وهنا سيتسع الفارق بينهما لـ28 نقطة، وسيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه السيتي هو (84 نقطة)، ليتوج الليفر رسميًا بلقب البطولة.

أما في حالة فوز مانشستر سيتي على أرسنال يوم 17 يونيو، وفوز ليفربول على إيفرتون يوم 21 يونيو، قد لن ينتظر الريدز طويلا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ويستطيع حصد اللقب بشكل رسمي في اليوم التالي لفوزه على إيفرتون، وذلك حال خسارة السيتي أو تعادله أمام بيرنلي في مباراتهما يوم 22 يونيو بالجولة الثلاثين، حيث لن يستطيع الأخير في هذه الحالة تحقيق نفس عدد نقاط الليفر حال الفوز في مبارياته المتبقية.

يذكر أن ليفربول لم يتوج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1989 – 1990، ويتطلع لحصد اللقب الغائب عن خزائن بطولاته وإسعاد جماهيره بالموسم الحالي.

مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي:

19 يونيو

نوريتش سيتي × ساوثهامبتون

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مانشستر يونايتد × توتنهام

20 يونيو

واتفورد × ليستر سيتي

برايتون × أرسنال

وست هام × وولفرهامبتون

بورنموث × كريستال بالاس

21 يونيو

ليفربول × إيفرتون

نيوكاسل × شيفيلد يونايتد

أستون فيلا × تشيلسي

22 يونيو

مانشستر سيتي × بيرنلي