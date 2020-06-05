شكرا لقرائتكم رغم رفض صن داونز .. الاهلي يواصل المحاولات للتعاقد مع جاستون سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يغلق مسئولو النادي الاهلي باب التعاقد مع الأورجوياني جاستون سيرينو الاعب فريق صن داونز فإدارة القلعة الحمراء مازالت تراقب اللاعب وتطورات موقفه مع ناديه الجنوب أفريقي الذى رفض في البداية الأإستغناء عنه للأهلي أو لأي نادً أخر ورغم ذلك إلا أن إدارة الاهلي مازالت تُمنى النفسي بضم اللاعب الذي يُعد أحد أفضل النجوم داخل القارة الافريقية خلال الموسمين الماضيين.

ويتابع الاهلي موقف سيرينو وإمكانية رحيله عن ناديه في الموسم المقبل رغم التجديد له فالاهلي مازال يتطلع لحسم الصفقة إذا ما تجددت المفاوضات الحمراء مع صن داونز لاسيما وأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لديه قناعة تامة بأن سيرينو أفضل لاعب تم عرضه عليه خلال الفترة الماضيةوطلب التعاقد معه لكن موقف النادي الجنوب أفريقي مازال يُهدد الصفقة الأهم للمدرب السويسري الذى يرى سيرينو بمثابة "جوهرة" في الفريق الجنوب أفريقي.

Advertisements

وخاض اللاعب الأوروجوانى صاحب الـ29 عاما، 100 مباراة مع صن داونز وهو أحد أهم الدعائم فى خط الهجوم، وسجل سيرينو 11 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة فى 32 مباراة خاضها مع صن داونز هذا الموسم.

وفتح مسئولو الأهلى ملف المهاجم الأجنبى من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبى يُجيد اللعب فى مركز الجناح، من بينهم سيرينو، وطلب فايلر من إدارة الأهلى التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر يمثل إضافة نوعية للفريق، مبدياً موافقته على ضم سيرينو وهو الأمر الذى سارع الأهلى لإنجازه، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة بالغة فى المفاوضات بسبب تمسك صن داونز باللاعب.