أزمة النابذ والمنبوذ تنتظر هذا الثنائى فى الأهلى حال استئناف النشاط

جدة - عمرو شويل خطفت قضية مشاركة ثنائي الأهلي أحمد فتحي وحسام عاشور في تدريبات الفريق المقرر إستئنافها خلال الفترة الماضية الأنظار والأهتمام داخل الشارع الأهلاوي على وجه الخصوص وفي الوسط الكروي بصفة عامة خاصة وأن الثنائي تقرر رحيله من النادي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

أحمد فتحي رفض تجديد عقده مع الأهلي منذ أشهر قليلة وأعلن رحيله لنادي بيراميدز بسبب الخلاف حول المقابل المالي ، فيما رفض الاهلي تجديد عقد حسام عاشور وأعلن الأخير أنه سيكمل مشواره مع الساحرة المستديرة رافضاً فكرة الأعتزال في الوقت الراهن.

وشهدت علاقة الأهلي بالثنائي توتر واضح خلال الفترة الماضية ورغم أن أحداً لا ينكر تاريخ ونجاح الثنائي مع الأهلي طوال السنوات الماضية ومشاركته بشكل واضح في الكثير من البطولات المحلية والقارية إلا أن عاشور وفتحي خرجا من الباب الضيّق للأهلي حسبما يرى قطاع كبير من جمهور الفريق بل وخبراء اللعبة حيث فضّل الثنائي لغة المال على الأنتماء للأهلي.

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مصدر في الأهلي ، قال أن الإدارة لا ترغب في ظهور الثنائي مرة أخرى بقميص الفريق خاصة في المباريات الرسمية منعاً للدخول في مشاحنات مع الجماهير أو الأعضاء، موضحاً أنه من الأفضل عدم مشاركتهما في التدريبات حال إستئنافها قريباً بعد فترة طويلة من التجميد بسبب "وباء" كورونا .

وتابع المصدر أن الأمر سيكون متروك للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر ، مُعلقاً: لدينة رؤية بالطبع لكن هناك مدير فني مسئول عن جميع الأمور الفنية ولا نتدخل فيها وسيكون الأمر برمته في "يده" لكن سيكون هناك تشاور بالطبع مع لجنة التخطيط للكرة لإتخاذا القرار الأنسب للنادي.