وزير الرياضة: نحرص على تأهيل وتنمية القدرات التكنولوجية والإبداعية للشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الشباب والرياضة للشباب "وبينار" جلسة نقاش الكترونية أون لاين فى مجال ريادة الأعمال ووظائف المستقبل تحت عنوان "ريادة الأعمال ووظائف المستقبل فى ظل تحديات COVID-19 “ برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الوزارة نحو تدريب وتأهيل وتمكين الشباب المصرى ومسئوليتها تجاههم وحرصها المستمر على دعمهم فى ظل الظروف المحيطة، فى إطار سعى الوزارة وحرصها على توفير فرص عمل للشباب بمختلف المجالات.

وترأس صبحى الجلسة النقاشية الإلكترونية الأولى، بمشاركة نخبة مميزة من خبراء ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، منهم الدكتورة غادة على مستشار وزير الشباب والرياضة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والمهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، والدكتور محمد عزام استشارى التحول الرقمى .

وتهدف الجلسة لتحليل الفرص والتحديات التى تواجه الشباب بصفة عامة أمام التحاقهم بالوظائف المستحدثة فى المستقبل وأيضا تقديم الحلول للصعوبات التى تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة حاليا ومساعدتهم على الإستمرار فى ظل تحديات فيروس كورونا .

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وأكد أشرف صبحى أن وزارة الشباب تقوم بدور فعال فى مجال تأهيل وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل غير التقليدية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يمثل قطاع المشروعات الصغيرة أهمية كبرى فى اقتصاديات الدول، ويجب التوسع فى مساندة الشباب فى خطواتهم الأولى نحو قيادة مشروعات ناشئة بمخاطر محسوبة ودراسات جدوى دقيقة.

وأضاف صبحى أن ريادة الأعمال تلعب دورا رئيسيا فى اقتصاد البلد لأنها تَخَلَّق فرص عمل جديدة، وتقديم منتجات وأفكار جديدة إلى السوق، فلولا الأفكار الإبداعية لرواد الأعمال لن يكون عالمنا متقدما كما هو عليه اليوم فى مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم العديد من فرص التأهيل وتنمية القدرات التكنولوجية والإبداعية للشباب وحثهم على الاشتراك فى المعسكرات الافتراضية لصياغة الأفكار الإبداعية من خلال مبادرة قيادات شبابية للوصول بالشباب إلى أفكار مشروعات قابلة للتنفيذ ثم تقوم الوزارة بدورها فى تشبيكهم بحاضنات الاعمال المختلفة، هذا بالإضافة إلى ضرورة استثمار الشباب للوقت خاصة فى فترة الحظر من خلال الالتحاق بالندوات الإلكترونية المجانية للوزارة فة مباردات التى تؤهل الشباب للوظائف الحديثة مثل التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكترونى وإعداد المحتوى الرقمى وتحديد الجمهور المستهدف فى الواقع الرقمى وغيرها من المهارات التكنولوجية الحديثة، هذا إلى جانب مبادرة بنك التوظيف الإلكترونى الذى يقدم اكثر من ١٠٠٠ وظيفة أسبوعية على موقع الوزارة الرسمى وصفحتها على التواصل الاجتماعى الفيسبوك .

وأوصى صبحى بأهمية تكرار مثل هذه اللقاءات الإلكترونية مع الشباب والخبراء فى ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة لبحث كل ما هو جديد والإجابة على استفسارات الشباب والرد على مخاوفهم فى الظروف الحالية، وحث الشباب على تقديم مقترحاتهم وطلباتهم فى التأهيل والتدريب والتواصل الإلكترونى المستمر مع الوزارة .