تحدث لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني عن واقعة بين كريستيانو رونالدو ومواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني للملكي في عام 2013.
كشف مورديتش أن الثنائي دخلا في مشاداة قوية و تدخل اللاعبين لمنع حدوث معركة حقيقية.
وأضاف مورديتش كتاب مسيرته الذاتية، التيابرزتها صحيفة " ماركا" الإسبانية، بأن رونالدو ومورينيو كانا في مباراة كأس الملك ومتقدمين بهدفين نظيفين، لكن رونالدو لم يكن يضغط على الخصوم بشكل جيد، ليغضب منه مورينيو ".
وأضاف نجم الملكي:" استمر الشجار بينهما لفترة طويلة في الملعب، و في غرفة تغيير الملابس بين الشوطين، شعر رونالدو بالإحباط و كان على وشك البكاء".
وواصل: "رونالدو قال بأنه يبذل قصارى جهده ولا يزال ينتقدني، بعدها دخل مورينيو الغرفة، وانتقد رونالدو و احتتم الأمر بينهما و ازداد سخونة، ليتدخل بعض من اللاعبين قبل حدوث معركة كبيرة بينهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مودريتش يكشف عن واقعة شجار بين كريستيانو رونالدو ومورينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.