مودريتش يكشف عن واقعة شجار بين كريستيانو رونالدو ومورينيو

تحدث لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني عن واقعة بين كريستيانو رونالدو ومواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني للملكي في عام 2013.

كشف مورديتش أن الثنائي دخلا في مشاداة قوية و تدخل اللاعبين لمنع حدوث معركة حقيقية.

وأضاف مورديتش كتاب مسيرته الذاتية، التي

ابرزتها صحيفة " ماركا" الإسبانية، بأن رونالدو ومورينيو كانا في مباراة كأس الملك ومتقدمين بهدفين نظيفين، لكن رونالدو لم يكن يضغط على الخصوم بشكل جيد، ليغضب منه مورينيو ".

وأضاف نجم الملكي:" استمر الشجار بينهما لفترة طويلة في الملعب، و في غرفة تغيير الملابس بين الشوطين، شعر رونالدو بالإحباط و كان على وشك البكاء".

وواصل: "رونالدو قال بأنه يبذل قصارى جهده ولا يزال ينتقدني، بعدها دخل مورينيو الغرفة، وانتقد رونالدو و احتتم الأمر بينهما و ازداد سخونة، ليتدخل بعض من اللاعبين قبل حدوث معركة كبيرة بينهم".