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مودريتش يكشف عن واقعة شجار بين كريستيانو رونالدو ومورينيو

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تحدث لوكا مودريتش نجم وسط الإسباني عن واقعة بين ومواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني للملكي في عام 2013.

كشف مورديتش أن الثنائي دخلا في مشاداة قوية و تدخل اللاعبين لمنع حدوث معركة حقيقية.

وأضاف مورديتش كتاب مسيرته الذاتية، التي

ابرزتها صحيفة " ماركا" الإسبانية، بأن رونالدو ومورينيو كانا في مباراة كأس الملك ومتقدمين بهدفين نظيفين، لكن رونالدو لم يكن يضغط على الخصوم بشكل جيد، ليغضب منه مورينيو ".

وأضاف نجم الملكي:" استمر الشجار بينهما لفترة طويلة في الملعب، و في غرفة تغيير الملابس بين الشوطين، شعر رونالدو بالإحباط و كان على وشك البكاء".

وواصل: "رونالدو قال بأنه يبذل قصارى جهده ولا يزال ينتقدني، بعدها دخل مورينيو الغرفة، وانتقد رونالدو و احتتم الأمر بينهما و ازداد سخونة، ليتدخل بعض من اللاعبين قبل حدوث معركة كبيرة بينهم".

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