بعد زياش وفيرنر ..تشيلسي يتحرك لحسم ثالث صفقاته بالميركاتو الصيفي

يسعى نادي تشيلسي لضم، بن تشيلويل الظهير الأيسر لفريق ليستر سيتي، من أجل تعزيز الجبهة اليسرى للبلوز. اشارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، بأن تشيلسي يرغب بضم بن تشيلويل بطلب من فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز، وسيبدأ النادي بالتحرك من أجل ضمه. للبلوز، وسيبدأ النادي بالتحرك من أجل ضمه. وأضافت الصحيفة، بأن ليستر سيتي يقيمون بن تشيلويل ب85 مليون جنيه استرليني، حيث يتطلع النادي لبيعه بسعر أعلى من هاري ماجواير مدافع الفريق السابق، الذي انتقل لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، لافتة إلى ان تشيلسي يعتقد أن السعر سينخفض عن ذلك بعد جائحة فيروس من هاري ماجواير مدافع الفريق السابق، الذي انتقل لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، لافتة إلى ان تشيلسي يعتقد أن السعر سينخفض عن ذلك بعد جائحة فيروس كورونا ويقترب تشيلسي من حسم صفقة تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

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