شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حسام عاشور.. 6 أهلاوية انقلبت عليهم الجماهير الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هجوم شرس تعرض له حسام عاشور، نجم خط وسط وقائد فريق الكرة بالأهلي، من قبل جماهير النادي، عبر منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الأخيرة، عقب قيامه بنشر مقطع فيديو يقدم من خلاله الشكر لتركي اّل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، ويكشف عن أزمته مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بخصوص إقامة مباراة اعتزاله.

وكان الأهلي قد أعلن توجيه الشكر لحسام عاشور في مارس الماضي، والإعلان عن أن نهاية مشواره مع النادي ستكون بنهاية الموسم، قبل أن يقرر المجلس سحب العروض المقدمة للاعب من حيث إقامة مباراة اعتزال بعد نشره للفيديو.

وعلى مدار الربع قرن الأخير، طال هجوم جماهير الأهلي العديد من نجومها، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

عصام الحضري

بعدما تغنت جماهير الأهلي باسم عصام الحضري، والاعتراف بأنه تميمة انتصارات النادي وتلقيبه بالسد العالي، تنقلب جماهير النادي على حارسها التاريخي عقب هروبه من النادي في عام 2008 وانضمامه لصفوف سيون السويسري.

حسام وإبراهيم حسن

تربع التوأم حسام وإبراهيم حسن في قلوب عشاق الأهلي على مدار أكثر من 15 عاماً من تواجدهما ضمن صفوف الفريق الأول للنادي، قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب بعد تحويل التوأم قبلتهما إلى الزمالك، وما صاحب انتقالهما من هجوم الثنائي على رموز وجماهير النادي في عدة مناسبات.

أحمد فتحي

رفض أحمد فتحي القيمة المالية لتجديد عقوده مع النادي الأهلي في مارس المنصرم، ووضع شروطاً قاسية للتجديد، ليوجه النادي الشكر للاعب، ويوقع «فتحي» على عقود انضمامه لصفوف بيراميدز بقيمة مالية كبيرة، ليتحول «جوكر» القلعة الحمراء إلى قائمة اللاعبين المغضوب عليهم.

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عبدالله السعيد

واحد من أكثر اللاعبين الذين تحولوا من معشوقين إلى منبوذين بين جماهير التتش، بعدما فجر عبدالله السعيد، نجم الأهلي السابق مفاجأة من العيار الثقيل واعترافه بالتوقيع للزمالك في فترة انتقالات يناير من عام 2018، ليقرر النادي بيع اللاعب بعدما قام بتجديد عقده.

إبراهيم سعيد

موهبة شابة مميزة خطفت أنظار جميع أنصار الأهلي على مدار عدة سنوات مطلع الألفية الثالثة، وعشقتها جماهير النادي هو إبراهيم سعيد، قبل أن يفتعل اللاعب عدة أزمات ويهرب من أسوار التتش في غدة مناسبات، وما أعقبه من الانضمام للغريم التقليدي الزمالك والدخول في مناوشات دائمة مع جماهير النادي الأحمر.