شكرا لقرائتكم نائب رئيس التايكوندو: شكوى سرور كيدية وعملى في الاتحاد السكندرى قانونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل .كشف إيهاب جابر نائب رئيس اتحاد التايكوندو ، أن الشكوى التي تقدم بها عادل سرور رئيس منطقة الإسكندرية للعبة ضده ، ليست الا شكوى وهمية ، خاصة وأن سرور ليس جهة اختصاص لتقديم هذه الشكوى ، مشيرا الى انه " اى جابر " لو كان ذلك مخالفة لما تقدمت للانتخابات من الأساس .

وأضاف جابر أن سرور تقدم بشكاوى من قبل ، منذ مجلس الإدارة السابق برئاسة الراحل فرج العمرى واتهامه للأخير بالتزوير من قبل ، وتم حفظ جميع الشكاوى لبعد ثبوت انها كيدية .

وأشار نائب رئيس التايكوندو أن عادل سرور يتهمه أن الجمع بين العمل في اتحاد التايكوندو و نادى الاتحاد السكندرى ، لا يجوز ، ولكن الشاكى لم يدرس او يعرف نص لائحة اتحاد اللعبة ، قائلا : " اعمل في الاتحاد السكندرى مدير تادارة الكرة ومدير شئون اللاعبين للفريق الأول لكرة القدم ، اى ليس لى علاقة بعلبة التايكوندو بزعيم الثغر ، كما أن اللائحة تنص على : ان المناصب الرياضية زو المهام الرياضية المحظور جمعها مع عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو مع استثناء الجمع بين عضوية الاتحاد الرياضى واللجنة الاولمبية يحظر على مجلس الإدارة الاتى ..الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو و عضوية مجلس إدارة اى اتحاد رياضى اخر او اتحاد نوعى او نادى رياضى او هيئة رياضية او شبابية أخرى ، ولا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة ان يتولوا إدارة شئون اللعبة في الهيئات أعضاء الاتحاد او العمل في تليك الهيئات بأجر او بدون اجدر .

Advertisements

واختتم جابر حديثه أنه حالة رغبة سرور في التقدم بشكوى ضده عليه أن يسلك الطرق القانونية لذلك ، وهى تقديم الشكوى للجنة الأولمبية ، ثم التصعيد للمحكمة الرياضية، لكنه لم يفعل ذلك لانه يعرف جيدا أن هذه الشكوى كيدية وهدفها الشو و البروباجندا لنفسه ، كما أن سرور تسبب في تقديم اكثر من عضو مجلس إدارة بمنطقة الإسكندرية باستقالات مسببة ، نظرا لقيامه بالدعوة لجمعية عمومية دون الرجوع لاعضاء مجلس الإدارة كما ان هناك عدة هيئات رياضية قدمت شكاوى ضده وصل عددها الى 9 هيئات .

كان عادل سرور رئيس منطقة الإسكندرية للتايكوندو تقدم بشكوى ضد إيهاب جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، نظرا لجمعه بين العمل بنادى الاتحاد السكندرى، وكذلك عضويته بمجلس إدارة التايكوندو، ومخالفته اللائحة الخاصة بالاتحاد بأنه لا يجوز العمل فى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، سواء بأجر أو بدون أجر.

وسلم سرور الشكوى إلى المديرية، وذكر فيها أن المشكو في حقه يعمل مراقبا بنادى الاتحاد السكندرى ويتقاضى راتبا شهريا، بمهنة مراقب ومكلف مسئول بتسجيل تعاقدات وشئون اللاعبين لفريق كرة القدم الأول ومؤمن عليه منذ 17 عاما و7 أشهر أى منذ عام 2005.