تقرير.. ماذا يعني انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أصبح النجم الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان، قريبًا من الرحيل عن النيراتزوري والانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية وإسبانية.

صاحب الـ22 عامًا، استطاع أن يقدم موسمًا لافتًا مع إنتر بعدما دوّن ظهوره في 31 مباراة ليسجل 16 هدفًا (11 هدف في الدوري + 5 أهداف بدوري أبطال أوروبا) كما صنع أربع تمريرات حاسمة في الدوري، وهو ما جعل أنظار كبار أوروبا تتوجه للاعب الشاب.

لاوتارو القادم من صفوف راسينج الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو في صيف موسم (2018 - 2019)، أصبح على أعتاب تجربة أخرى وهذه المرة الانتقال للعملاق الكتالوني برشلونة في صفقة ستقدر بـ80 مليون يورو.

لكن ماذا يعني انتقال لاوتارو إلى برشلونة؟ 3 استفادات من هذه الصفقة، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- بديل نيمار:

في برشلونة الحديث منذ الصيف الماضي عن إعادة نيمار من باريس سان جيرمان، بعدما قرر ترك النادي الكتالوني والرحيل لصفوف العاصمة الفرنسية باريس في صيف 2017، في صفقة قياسية وصلت لـ222 مليون يورو (وهيّ قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي).

برشلونة يسعى مرة أخرى إلى إعادة نيمار والرغبة متبادلة نظرًا لأن اللاعب يرحب بالعودة إلى ناديه السابق، لكن باريس يُعيق إتمام الصفقة نظرًا للقيمة مقابل رسوم البيع والتي تصل لأكثر من 175 مليون يورو.

هذه القيمة ليس بإمكان برشلونة في الوقت الحالي خاصة الأزمات المادية التي تأثرت بها الأندية على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأمر الذي جعل عملاق أسبانيا يتجه إلى بديل آخر وبسعر مناسب وهو لاوتارو مارتينيز.

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- مكاسب مادية لإنتر:

سياسة جوزيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر، ومعه أنتونيو كونتي المدير الفني للفريق، معروفة منذ أن عملا سويًا في يوفنتوس وهو الاستغناء عن أي لاعب لا يريد البقاء في الفريق، وهذا ما سوف يتحقق مع اللاعب الأرجنتيني المتمسك بانتقاله لبرشلونة.

إنتر بالتأكيد سيستفيد ماديًا من وراء هذه الصفقة نظرًا لحصوله على 80 مليون يورو بجانب الاستفادة الفنية من وراء التعاقد مع لاعبين من برشلونة.

هذا الصيف سيكون إنتر مدعمًا بالقوة المادية من خلال امتلاكه 130 مليون يورو بعد بيع ماورو إيكاردي بصورة نهائية إلى باريس سان جيرمان مؤخرًا برحيله مقابل 50 مليون يورو + 8 ملايين يورو كمتغيرات، بجانب جني أموال صفقة مارتينيو.

القابل المادي الكبير من إيكاردي ومارتينيز بالطبع سيكون داعمًا قويًا لإنتر من أجل تدعيم صفوفه بالشكل الأمثل أملاً في منافسة يوفنتوس بصورة أقوى في الموسم المقبل، خاصة أن الفريق "السيدة العجوز" يسيطر على الألقاب محليًا في الكرة الإيطالية خلال السنوات الماضية.

- خطوة أكبر:

صحيح أن برشلونة سيستفيد من مارتينيز وأيضًا إنتر سيجني مبلغًا كبيرًا من لاعبه الشاب، لكن الأرجنتيني سيكون مستفيدًا بالانتقال لخطوة أكبر في مسيرته وهو اللعب بجوار أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي.

وبخلاف القيمة الفنية للاعب باللعب في برشلونة وبجوار ميسي، إلا أن الشاب سيحصل على راتب سنوي من برشلونة يقدر بـ12 مليون يورو بخلاف المتغيرات التي سيحصل عليها اللاعب.