رياضة | باريس سان جيرمان يستخدم المقايضة الملتوية لحرمان برشلونة من نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستخدم المقايضة الملتوية لحرمان برشلونة من نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لمنافسة برشلونة الإسباني في أهم الصفقات التي يطمح النادي الكتالوني في ضمها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي يدرسان إجراء صفقة تبادلية من أجل حرمان برشلونة من التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش نجم السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة استقر على تدعيم خط وسط ملعبه ببيانيتش في الصيف المقبل من خلال عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس إلا أن مسئولي الناظي الإيطالي لم يستقروا بعد على الطرف الثاني في الصفقة خاصة بعد رفض آرثر ميلو الرحيل عن كامب نو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البدائل التي اقترحها برشلونة لم تقنع مسئولي يوفنتوس باستثناء النجم الفرنسي عثمان ديمبلي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية تحت عنوان المقايضة الملتوية أن باريس سان جيرمان على استعداد لفعل أي شيء من أجل ضم ميراليم بيانيتش على الرغم من ما يتردد عن اتفاق برشلونة مع النجم البوسني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يثق في أنه سيستفيد من عدم اتفاق برشلونة ويوفنتوس ووقتها سيقرر عرض نجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي على مسئولي السيدة العجوز مقابل التعاقد مع بيانيتش.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ذلك يأتي على الرغم من تفعيل باريس سان جيرمان منذ أيام قليلة بند خيار شراء إيكاردي بشكل نهائي من إنتر ميلان مقابل 58 مليون يورو إلا أنه سيضحي به من أجل التعاقد مع بيانيتش.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن وجود شرط جزائي في عقد إعارة إيكاردي يلزم باريس سان جيرمان بدفع 15 مليون يورو إلى إنتر ميلان في حال قرر النادي الفرنسي بيع النجم الأرجنتيني إلى أي نادي إيطالي عقب تفعيل بند الشراء.