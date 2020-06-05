الدوري الأميركي للمحترفين: الموافقة على خطة الاستئناف بـ22 فريقا

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لوس انجليس: وافق مجلس إدارة رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس على خطة استئناف الموسم المعلق لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشارت شبكة "أي أس بي أن" وموقع "ذي أثلتيك" الرياضيين الى أنه تمت الموافقة بالاجماع على الاقتراح المقدم الى مجلس إدارة رابطة الدوري، والقاضي بأن تقام المباريات خلف أبواب موصدة في مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وكان الاقتراح بحاجة الى موافقة ثلثي الاندية الثلاثين المشاركة في الدوري، وقد حظي بموافقة 29 منها بحسب "أي أس بي أن" و"ذي أثلتيك"، والفريق المعارض الوحيد كان بورتلاند ترايل بلايزرز.

وسيعاود الدوري نشاطه بمشاركة 22 فريقا من أصل 30 بدءا من 31 تموز/يوليو، على أن تقام الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في آب/أغسطس، وصولا الى إنهاء الموسم في 12 تشرين الأول/أكتوبر على أقصى تقدير.

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وعلقت منافسات الـ"ان بي ايه" اعتبارا من 11 آذار/مارس بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب فريق يوتا جاز بـ"كوفيد-19".

وبحسب خطة الاستئناف بـ22 فريقا من أصل 30، فستشارك الفرق التي كانت تحتل المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين قبل التوقف، إضافة الى ست فرق كانت أمام فرصة جدية لانتزاع مركز مؤهل.

وأشارت "اي أس بي أن" سابقا الى ان هذه الفرق ستكون نيو أورليانز بيليكانز، ساكرامنتو كينغز، فينيكس صنز، بورتلاند ترايل بلايزرز، سان أنتونيو سبيرز (كلها من المنطقة الغربية)، وواشنطن ويزاردز (من المنطقة الشرقية).

وستخوض الفرق الـ22 مباريات لتحديد المراكز الثمانية الأولى، على ان تبدأ بعد ذلك منافسات الـ"بلاي أوف"، من دون ان تجزم التقارير بما اذا كان الدوري سيحافظ على صيغة المنطقتين في توزيع الـ"بلاي أوف"، أو يعتمد تصنيفا شاملا مختلفا.