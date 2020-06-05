مرتضى منصور يتقدم بشكوى ضد أحمد شوبير بسبب الأهلي

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية ضد الإعلامي أحمد شوبير بسبب تحيزه للنادي الأهلي. وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة زملكاوي، " تقدمت بشكوى رسمية ضد أحمد شوبير بسبب تحيزه للنادي الأهلي". زملكاوي، " تقدمت بشكوى رسمية ضد أحمد شوبير بسبب تحيزه للنادي الأهلي". وأضاف "شوبير جعل برامجه التليفزيونية والإذاعية كأنها قناة النادي الأهلي". قناة النادي الأهلي". وأردف " في حالة اظهار تحيزك للنادي الأهلي فيجب عليك أن تظهر على القناة الخاصة بالنادي". وواصل " شوبير يجامل النادي الأهلي بسبب ابنه مصطفى شوبير الذي يلعب في صفوف الأهلي".

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