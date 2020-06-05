شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور يكشف تفاصيل استاد الزمالك الجديد وفرع أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه مسئول عن ملف استاد الزمالك المقرر إنشاءه في مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف أحمد مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بقناة الزمالك: "مسئول عن ملف استاد الزمالك في 6 أكتوبر، وكان لدينا الاجتماع السادس مع الشركة المنفذة، وبدأنا بالفعل منذ 6 أو 7 شهور ببناء مباني خفيفة".

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأكد : "كان توجه مجلس الإدارة ومرتضى منصور نأخذ خطوات أسرع وقوية، وهي شركة كبيرة وتواجد استشاري كبير اليوم في الاجتماع".

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تابع: "التوجه مع الشركة أن نعمل بشكل سريع، وننتهي من المرحلة الأولى ونفتح في أقل من سنتين صالة مغطاة كبيرة تسع 7 آلاف شخص، والاستاد يستوعب 40 ألف مشجع".

وأكمل حديثه قائلاً: "هذه الشركة صاحبة كل التعديلات التي حدثت في استادات القاهرة التي كانت متواجدة في كأس أمم إفريقيا 2019، بجانب عملهم في مشروع العاصمة الإدارية، ولديهم خبرة كبيرة"، وأشار: "المسألة ليست سهلة والأرقام ضخمة وكبيرة، الكرسي في الاستاد يتكلف من 800 يورو حتى 8000 ألف يورو، والاستاد سينتهي خلال 3 أو 4 سنوات إن شاء الله".

وعن اجتماع ملف نادي القرن، قال: "في الاجتماع كان متواجدا محمد بيومي خبير اللوائح، وأحمد جلال، وعلاء مقلد وأنا، ودخلنا في تفاصيل نقاشية عن كيفية رفع القضية وإجراءاتها وتحدثنا في كل التفاصيل، الملف شبه مكتمل، ومفوضين أننا ننقل الصورة لمجلس الإدارة وعرضت الأمر على مرتضى منصور"، أوضح: "هي ليست (خناقة)، ولكن البحث عن الحقوق، والحديث اليوم نريد أن نصل للحقيقة ونرى أننا لنا حق وهي خطوة تاريخية بالمطالبة بحقنا بعد ما مجالس الإدارات السابق لم تقوم بذلك"، اختتم: "الملف الذي سنتقدم به هو نادي القرن ومنتخب القرن، منتخب مصر اتظلم بشكل كبير".

وشهدت الأيام الماضية أزمة بين الأهلي والزمالك بعد مطالبة الأبيض مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بأحقيتهم في الحصول على لقب نادي القرن، الذي تم منحه للأحمر مطلع القرن الماضي، باعتبار القلعة البيضاء هي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن الماضي.