مرتضى للخطيب: لا تشتت جمهورك بشكوى قناة الزمالك ورد على الوقائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك حديثه إلى نظيره في الأهلي محمود الخطيب، مطالبًا بالرد على الوقائع التي ذكرها وعدم تشتيت جمهور الأهلي بشكواه ضد قناة الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "الأهلي يرغب في تشتيت جمهور الأهلي من خلال شكواه ضد قناة الزمالك."

وتابع: "أقول لمحمود الخطيب هو ومجلسه إذا كان هناك شيء كاذب عليك أن تقوم بالرد على كل كلمة أقولها، وأي شيء عكس ذلك لا أسمع صوتكم لأنني لا أخاف من أحد."

Advertisements

وأضاف :"كل ما قلته وقائع واضحة أنت مطالب بالرد عليها وأنا الساعات غير موجودة داخل جزائن النادي وتم بيعها إلى أشخاص معلومين، كما قلت أيضًا أن زوج ابنتك يعمل في قناة النادي مقابل 100 ألف جنيه في الشهر."

وواصل: "أنا قلته أن مجلة الأهلي استقبلت مبلغ 2 مليون دولار على حسابها، فعليك أن تكون بالرد ولا تشتت جمهور ناديك المحترم، بالإضافة إلى السيدات التي حصلت على حلي ألماظ."

واستطرد: "إذا كنت رجل يا خطيب أقسم على المصحف بأنك لم تذهب إلى منزل تركي آل الشيخ من أجل الحديث مع أحمد الشناوي قبل مواجهة الأهلي بثلاثة أيام وخسرنا بثلاثة أهداف."

واختتم قائلًا: "ألم تبكي لتركي آل الشيخ من أجل استعادة عبدالله السعيد من الزمالك وقلت له أن النادي سيتدمر إذا رحل اللاعب."