محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
انتقد فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية بصورة مؤقتة.
عريبي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الجمعة :"بالتأكيد عودة الدوري والنشاط مرة أخرى قرار نحترمه ونقدره، لكن من يقود عودة النشاط الاتحادات الرياضية والأندية".
ووجه عريبي رسالة للجنايني :"الجنايني قال أنه مستعد للضغط على زرار عند الحصول على الضوء الأخضر لعودة الدوري، لكن أنا أعاتبه على ذلك لأنه لم يأخد رأي الأندية".
وتابع :"الأندية هيّ من تتحمل المسئولية، وقبل أن يقوم اتحاد الكرة بوضع سيناريوهات عودة الدوري كان عليهم أن يجلسوا مع الأندية خاصة أن 14 ناديًا طلبوا عقد جلسة مع المسئولين في اتحاد الكرة".
وأنهى :"تعظيم سلام لاتحاد الكرة عندما تقوم بالحصول على رأي الأندية قبل إصدار أي قرار بشأن عودة الدوري".
يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في أكثر من مناسبة أنه ينتظر قرار رئاسة الوزراء من أجل تحديد إمكانية استئناف WE الدوري المصري من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر "عليك الجلوس مع الأندية أولاً".. رئيس طنطا ينتقد الجنايني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.