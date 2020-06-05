"لا نحتاج لديفندر".. دجلة ينفي التعاقد مع حسام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، موقف ناديه من التعاقد مع حسام عاشور قائد فريق الأهلي بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.
وكتب سامي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الخميس :"نفى شائعة اهتمامنا بعاشور لا تعني عدم تقديرنا للاعب".
وتابع :"لكننا لا نحتاج إلى ديفندر حتى لا يساء فهم القصد من النفي".
هذه الرسالة ليست الأولى من ماجد سامي حول موقف ناديه من حسام عاشور حيث سبق وأن كتب :"اهتمام وادي دجلة بضم حسام عاشور غير حقيقي".
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، قرر توجيه الشكر لحسام عاشور قائد الفريق الأحمر على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، والتراجع عن عرضه "الاستثنائي" للاعب.
جدير بالذكر أن عقد عاشور سينتهي بنهاية الموسم الحالي حيث يُحق له التوقيع لأي نادٍ آخر بعد مسيرته مع الأهلي والتي امتدت قرابة 17 عامًا.
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