“الخليج 365” يستعرض أبرز أرقام جمال معروف بعد تجديد عقده مع العين

نجحت إدارة العين الإماراتي في إنهاء ملف المهاجم جمال معروف، وتجديد عقده لمدة 3 سنوات إضافية، ليقود هجوم الفريق حتى عام 2023 المقبل.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن مدرب الفريق، بيدرو إيمانويل، أوصى بضرورة التجديد للاعب، واتفق مع اللجنة الفنية للاحتراف في العين على ضرورة استمرار جمال معروف، بعدما أظهر في الفترة الماضية إمكانيات فنية رائعة، واستطاع صنع الفارق في العديد من المواجهات.

ماذا قال اللاعب بعد التجديد؟

من جانبه، أعرب جمال معروف سعادته الغامرة بتجديد عقد مع الزعيم العيناوي، وقال في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي أنه فخور كثيرًا بالاستمرار في الدفاع عن شعار أكبر أندية الإمارات.

وأضاف “أود أن أشكر الإدارة والمدرب على الثقة الكبيرة التي منحوني لها، وأشكر جمهور الزعيم الذي ظل الداعم الأول لي داخل وخارج الملعب، وسأعمل على إظهار أفضل ما لدي في الدفاع عن الشعار، ولا سقف لطموحاتي مع هذا النادي الكبير”.

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أرقام جمال معروف

ويبلغ المهاجم الإماراتي من العمر 28 عامًا، وقد انضم إلى العين في يوليو 2018 قادمًا من الشارقة، وخلال الموسم الحالي شارك اللاعب في 20 مباراة بالدوري الإماراتي، أحرز 7 أهداف، وصنع 3 أهداف.

جمال معروف سبق له اللعب مع الشارقة، والنصر، ونادي الإمارات، وبلغ إجمالي مشاركاته في الدوري الإماراتي خلال 123 مباراة، هز الشباك 18 مرة، وصنع 13 هدفًا.