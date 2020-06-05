رياضة | الزمالك يحسم موقف نجم الفريق المغضوب عليه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم موقف نجم الفريق المغضوب عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت مصادر مقربة من نادي الزمالك، حسم النادي موقف جناحه "إسلام جابر" من البقاء مع الفريق من عدمه، خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لمصادر مطلعة داخل النادي الأبيض، فإن الزمالك يرفض رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت المصادر، أن الفرنسي "باتريس كارتيرون" متمسك ببقاء الاعب داخل صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وذلك بسبب إجادته اللعب في أكثر من مركز.

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وأكد المصدر، أن إسلام جابر يحظى بمتابعة العديد من الأندية المصرية، التي ترغب في التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الرغم من خوض اللاعب لدقائق قليلة مع الفريق خلال مباريات الموسم الماضي، إلا أن التقارير الواردة من الزمالك تشير لتزايد فرص بقاء اللاعب.

وظهر جابر بمظهر جيد خلال إعارته للموسم الماضي لنادي الداخلية، والذي انضم له قادماً من نادي مصر المقاصة، الأمر الذي دفع مسؤولي الزمالك لدفع مبلغ 15 مليون جنيه مصري لضمه.

وخاض اللاعب 7 مباريات هذا الموسم بمجموع دقائق 257 دقيقة، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفاً وحيداً.