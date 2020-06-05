شكرا لقرائتكم مصطفى المنيري يكشف مدى تأثير "كورونا" على لاعب كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى المنيري إستشاري الطب الرياضي أن الأثر السلبي للاعب كرة القدم بفيروس كورونا يختلف تماماً عن الشخص العادي .

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وأضاف المنيري في تصريحات تلفزيونية أن لاعبي كرة القدم لابد من خضوعهم لتشخيص كامل ويكون التركيز الأكبر بفحص شامل للقلب عن طريق الخوضع لرسم قلب وأشعة على الرئة للتأكد على صحة وسلامة اللاعب قبل بداية الموسم .

وتابع أن الرئة والقلب هم أكثر الأماكن ضرراً لفيروس كورونا وإذا تعافى اللاعب من هذا الفيروس لابد من خوضعه لتحاليل كل فترة للإطمئنان على صحته وحتى لا يتعرض لإنتكاسه أخرى .