شكرا لقرائتكم "المنيري" يُحدد موعد عودة الدوري المصري طبياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الدكتور مصطفى المنيري إستشاري الطب الرياضي أن عودة الدوري المصري لابد أن تكون بعد تفشي ذروة فيروس كورونا .
وأكد "المنيري" في تصريحات تلفزيونية أن إنتشار هذا الفيروس يؤثر بالطبع على مستقبل كرة القدم في حال عودتها في ظل تواجد ذروة هذا الفيروس من الصعب أن يعود النشاط في هذا التوقيت حرصاً على سلامة اللاعبين والمنظومة الرياضية بأكملها .
وتابع أن الإجراءات الإحترازية للاعب تكون خلال ساعتين قبل التدريب والمباريات والخطر الأكبر على اللاعب والمنظومة ما بعد المباراة وتعرضه للإختلاط بأشخاص آخرين .
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