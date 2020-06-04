شكرا لقرائتكم بنفيكا يتعادل مع تونديلا ويهدر فرصة الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر بنفيكا فرصة الانفراد بصدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه تونديلا يوم الخميس في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل ماريتيمو 1 - 1 مع ضيفه فيتوريا سيتوبال.

ورفع بنفيكا، الذي خاض مباراته الأولى في البطولة التي استؤنفت فعالياتها يوم الأربعاء بعد توقفها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى 60 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بورتو، الذي خسر 1 - 2 أمام مضيفه فاماليكاو في المرحلة ذاتها. في المقابل، رفع تونديلا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر بترتيب البطولة.

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وبالرغم من فرض سيطرته على معظم أوقات المباراة، عجز بنفيكا عن هز الشباك على مدار شوطي اللقاء، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.

وفي اللقاء الآخر، خيم التعادل 1 - 1 على لقاء فيتوريا سيتوبال مع مضيفه ماريتيمو. وارتفع رصيد سيتوبال إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، متفوقا بفارق أربع نقاط على مارتيميو، صاحب المركز الخامس عشر.

وبادر ماريتيمو بالتسجيل عبر لاعبه خورخي كوريا في الدقيقة 11، فيما أحرز تياغو هدف التعادل لفيتوريا سيتوبال في الدقيقة 82.