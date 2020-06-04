"أوضة الفئران".. أبو تريكة يكشف كيف كان يعاقبه جوزيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

كشف محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، عن كواليس جديدة عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا نسخة (2006) والتي تحققت على حساب الصفاقسي التونسي.

وقال تريكة في تصريحات خلال حواره عبر شاشة "بي إن سبورتس 1" اليوم الخميس :"عقب عودتنا من الأجازة بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا تلقيت رسالة من عم حارث أبلغني من خلالها أن جوزيه طلبني للتوجه إلى غرفة الجهاز الفني".

وأضاف :"بالفعل ذهبت إلى غرفة الجهاز الفني إلا أنني وجدت حدثًا غير معتادًا من خلال تواجد جوزيه والجهاز الفني بأكمله، وأبغني جوزيه بأن مستواي في تراجع رغم أنني كنت صاحب هدف التتويج بأفريقيا".

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وتابع :"جوزيه أبلغني بأنه سيعتمد على وائل رياض (شيتوس) خلال الفترة المقبلة بسبب صعود مستواه، وهذا ما تحقق بالفعل حيث أشركه وكنت ألعب بديلاً خلال هذه الفترة".

تريكة خلال حديثه مع وائل جمعة، كشف عن "أوضة الفئران" وهو الأسلوب الذي كان يلجأ إليه جوزيه مع أي لاعب يقصر أو مستواه يتراجع.

واعترف تريكة خلال حوراه :"أنا كنت أكثر لاعب خلال فترة جوزيه يدخل هذه الغرفة، جوزيه كان يذهب للنادي في تمام السابعة والنصف أو الثامنة ويطلب من عم حارث اللاعب الذي لم يقدم مستوى جيد في آخر مباراة بالتوجه إليه في الغرفة".

وأنهى :"كان سيد معوض ومحمد بركات دائمًا يتوجهان لعم حارث لمعرفة من سيذهب لأوضة الفئران، وفي النهاية كنت أنا من أذهب".