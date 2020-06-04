الريال يدخل في منافسة مع برشلونة لضم لاوتارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

كشف تقرير صحفي إيطالي أن نادي ريال مدريد يزاحم برشلونة من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني لاتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان.

وأشارت شبكة سكاي إيطاليا أن مدريد يريد استغلال عدم توصل إدراة برشلونة لاتفاق مع الإنتر، من أجل الدخول والمنافسة على ضم لاوتارو.

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وأضاف التقرير أن المهاجم الأرجنتيني أعلن رغبته لإدارة إنتر مسبقا بأنه يريد الالتحاق ببرشلونة، لكن قد يكون هناك تحول في الوجهة حتى لو بنسبة ضئيلة بعد اهتمام مدريد.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية قد نشرت في الأيام الأخيرة أن لاوتارو توصل لاتفاق كامل مع برشلونة على الانضمام إلى البلوجرانا لمدة 5 مواسم، على أن يحصل على 12 مليون يورو سنويا إلى جانب المكافآت.

لكن الاتفاق بين الإنتر وبرشلونة لم يتم حتى الآن بسبب عدم التوصل لنقطة تلاقي على قيمة انتقال اللاعب للكامب نو.