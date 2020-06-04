وزير الرياضة يترأس الإجتماع الاول لمجلس أمناء مدينة الشباب والرياضة لحي الأسمرات

ترأس مساء اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإجتماع الأول لمجلس أمناء مدينة الشباب والرياضة لحي الأسمرات، بعد تشكيله برئاسة اللواء ماجد السرتي.

يأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تهدف الي تعظيم القيمة الاستثمارية للمنشآت الشبابية

والرياضية، وتطوير البنية التحتية الإنشائية.

وخلال الاجتماع إستمع وزير الشباب والرياضة الي رؤى وأطروحات أعضاء مجلس الامناء بهدف تحقيق رؤية الدولة من إقامة تلك المنشآت التي يستفيد منها ابناء منطقة حي الاسمرات

والمناطق المجاورة، وتوفير بديل لمنشأة رياضية ذات طابع اقتصادي .

وتضم مدينة الشباب والرياضة بحي الاسمرات منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم، بتكلفة تتخطى ال ٢٠٠ مليون جنيه ونفذت بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.