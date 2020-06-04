شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يضع خطة تقليل معدل أعمار المقاصة في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة خطة لتقليل معدل اعمار لاعبي الفريق الأول في الموسم المقبل، وذلك بسبب وجود اكثر من لاعب في صفوف المقاصة تخطي عامه الـ 30 وفي ظل رغبة إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام في تقليل اعمار اللاعبين حتي يتمكن مجلس الإدارة من تسويق اللاعبين مرة أخرى.

في نفس السياق ، استقر إيهاب جلال علي تدعيم 4 مراكز في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم المقبل، حيث يرغب إيهاب جلال في عودة الفريق الي المربع الذهبي للدوري في الموسم المقبل، ويسعي الجهاز الفني للمقاصة علي تدعيم مركز الظهير الأيمن والوسط المدافع ولاعب مهاجم ولاعب وسط مهاجم، علي ان يكون هناك إمكانية لضم لاعب اجنبي واستبداله بأحد الأجانب المتواجدين في الفريق ولكن بشرط ان يكون في مركز الوسط المهاجم او المهاجم الصريح.