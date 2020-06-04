شكرا لقرائتكم فوزي البنزرتي مرشح لتدريب الإسماعيلي.. ومدرب التعاون السعودي في الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو الإسماعيلي خطوات التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الدراويش في الفترة القادمة، في زل عدم قناعة مجلس الإدارة بالفرنسي ديديه جوميز، الذي يتولى تدريب الدراويش، في ظل عدم إضافة بصمة حقيقة مع الفريق الأصفر حتى الآن، بعدما استقر الرأي على عدم تجديد عقده بعد نهاية الموسم الحالي.

ويخطط مسئولو الإسماعيلي للتعاقد مع التونسي فوزي البنزرتي مدرب الترجي التونسي والوداد المغربي السابق، باعتباره صاحب خبرات كبيرة سواء بالكرة العربية أو الإفريقية، وحقق نجاحات وبصمات واضحة مع الفرق التي تولى تدريبها.

وقد يكون البنزرتي الحل الأمثل للإسماعيلي في التعاقد مع مدرب صاحب نجاحات وفي نفس الوقت براتب شهري في المتناول، في ظل عدم قدرة إدارة الدراويش على دفع رواتب عالية للمدربين.

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على جانب آخر، دخل البرتغالي جوزيه جوميز مدرب التعاون السعودي الأسبق دائرة اهتمامات الدراويش للتعاقد معه، بعد عرضه على الإدارة الصفراء من قبل أحد وكلاء اللاعبين، الذي يحاول تقريب وجهات النظر بين المدرب والإسماعيلي.

ولا يمانع المدرب البرتغالي في تدريب الإسماعيلي ولكنه يشترط الحصول على 80 ألف دولار كراتب شهري، فيما يرفض مسئولي الدراويش دفع أكثر من 25 ألف دولار للمدرب الأجنبي الجديد، وهو ما يجعل موافقته على قبول مهمة تدريب الدراويش صعبة.

يذكر أن جوزيه جوميز كان قريبا من تدريب الأهلي قبل قدوم الفرنسي باتريس كارتيرون، إلا أنه تراجع عن قبول المهمة فيما بعد، وهو ما تسبب في قيام إدارة الأهلي بشكواه للفيفا.