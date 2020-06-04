الدفاع الجديدي يقرر التصعيد لـ"فيفا" ضد الزمالك في أزمة حميد أحداد

قرر مسؤولو نادي الدفاع الحسني الجديدي التقدم بملف كامل إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن أزمته مع نادي الزمالك فيما يتعلق بمستحقات المغربي حميد أحداد، بعد أن تم مخاطبة القلعة البيضاء أكثر من مرة دون رد أو استجابة.

أحداد انتقل إلى الزمالك قادمًا من الدفاع الحسني، قبل أن يعيره النادي المصري لمدة موسم واحد فقط إلى الرجاء المغربي، وأوضح نادي الدفاع الحسني، أن مجلس الإدارة استنفذ كل الطرق الودية مع مسؤولي الزمالك للمطالبة بنسبة إعارة أحداد إلى الرجاء.

الأمر الذي دفع النادي الحسني إلى التصعيد ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي للعبة، للحصول على حقه في الصفقة، ونسبة 20% المنصوص عليها سابقًا في العقد مع القلعة البيضاء.

وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أن إدارة الدفاع الجديدي سترسل ملفًا متكاملًا بشأن هذه الصفقة إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي للحصول على مستحقاته من الزمالك.