سيرجي روبرتو يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة بشرط

حسم سيرجي روبرتو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، موقفه النهائي من الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل بعض العروض الجيدة التي يمتلكها اللاعب هذا الصيف.
ورفض روبرتو فكرة الرحيل عن قلعة كامب نو خلال الفترة الحالية إلى بشرط واحد، وهو الانتقال إلى مانشسترسيتي الإنجليزي بطلب من الإسباني بيب جوراديولا المدير الفني للستيزينز، وغير ذلك ستكون فكرة الرحيل غن البلوجرانا خارج حساباته بشكل نهائي.
ويعد جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة هو المدرب الذي أشرك سيرجي روبرتو لأول مرة في نهاية مباراة الذهاب من الدورقبل النهائي لدوري أبطال أوروبا 2010-11 في سانتياجو برنابيو ضد ريال مدريد (0-2)، حينما استبدله بديفيد فيا في الدقيقة 90.
ورفض سيرجي روبرتو اهتمام الأندية الأخرى في الماضي، وترك الباب مفتوحًا فقط لمغادرة برشلونة إذا طلبه جوارديولا، وهي نفس حالة سيرجيو بوسكيتس تقريبًا، ووقع سيرجي روبرتو في يناير 2018 تمديد عقده مع برشلونة حتى 30 يونيو 2022 مع شرط جزائي باهظ، يقدر بـ500 مليون يورو.
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