بريجوفيتش يعتذر لجمهور الاتحاد السعودي .. تعرف على السبب

قدم النجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش اعتذاره لجماهير الاتحاد السعودي بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت حوله بسبب اختراقه قوانين حظر التجوال في بلاده .
وقال بريجوفيتش أعتذر لجمهور الاتحاد على كل ماحدث ولكن عليا توضيح الأمور، ذهبت مع أسرتي لتناول الغداء في أحد المطاعم وكان الموعد قبل توقيت الحظر بكثير ولكن المشكلة كانت في عدد الأفراد حيث تجاوزنا العدد المحدد " أكثر من خمسة ".
وشدد بريجوفيتش أن المائدة لم تكن تحتوي على مشروبات كحولية مثلما تردد في الكثير من وسائل الإعلام والصحف معلنًا دعمه لمصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".
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