رياضة | تحليل جديد لأحمد فتحي على فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تحليل جديد لأحمد فتحي على فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء تحليل جديد بشأن فيروس كورونا المستجد ، للتأكد من سلامته بشكل تام.

يأتي قرار فتحي، بعدما أعلنت زوجته تعرضها هي وبناتها للإصابة بالفيروس المستجد، ودخولهم في مرحلة العزل للشفاء.

وكان فتحي، أجرى تحليل في وقت سابق أكد من خلاله سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، سلامته من أي إصابات وأن العينة جاءت سلبية.

وأعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت زوجة نجم الأهلي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مطالبة المتابعين بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها، حيث كتبت قائلة: "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

وكان أحمد فتحي أعلن رحيله عن النادي الأهلي بشكل رسمي، والتوقيع لصفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم المقبل مكتفيًا بما قدمه للمارد الأحمر بالسنوات الماضية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.