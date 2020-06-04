شكرا لقرائتكم فى جولة تفقدية على أرض الواقع.. وزير الرياضة يعلن إنجاز 90% من مدينة الأسمرات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم ، الخميس، بجولة تفقدية لمدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات وذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بها ، ورصد معدل إنجاز إنشاءات المشروع على أرض الواقع، والذي يشمل منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور اشرف صبحي ان الدولة تولي إهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية وتطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى اماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، موضحا ان حي الاسمرات اصبح الان واحدا من افضل الاماكن التي تم تطويرها في محافظة القاهرة.
وتابع صبحي بان حجم الاعمال التى تم الانتهاء منها فى مدينة الشباب والرياضة بحي الاسمرات ، بلغ90 %، بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، ومن المتوقع إفتتاحها في إحتفالات ثورة ال 30 من يونيو 2020.
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