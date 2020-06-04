حددت رابطة الليجا، موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني أمام إيبار، بعد توقف دائم لأكثر من شهرين ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم بأسره، وتسببت في تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو إلى عام 2021، وكذا بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وسيستضيف ملعب ريال مدريد كاستيا “آلفريدو دي ستيفانو” مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني أمام إيبار، بسبب الإصلاحات الحالية التي يخضع لها الملعب الرئيسي “سانتياجو برنابيو”.

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واتفقت إدارة ريال مدريد مع مسؤولي رابطة الدوري الإسباني بأن ملعب آلفريدو دي ستيفانو سيكون ملعب المباريات المتبقية للفريق هذا الموسم على أرضه.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

قالت رابطة الدوري الإسباني – بشكل رسمي – إن مباراة ريال مدريد وإيبار ضمن الجولة 28 من الليجا، ستقام يوم 14-6-2020، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، الساعة 19:30 بتوقيت مصر وإسبانيا، الساعة 20:30 بتوقيت السعودية.

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وسيدخل ريال مدريد مباراة إيبار وعينيه على الثلاث نقاط لمواصلة منافسة برشلونة على اللقب، حيث يحتل النادي الملكي المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين فقط عن البرسا المتصدر.

أما إيبار فيحتل المركز ال16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وسيعمل على خطف ولو نقطة للابتعاد قليلاً عن مراكز الهبوط التي يحتلها الثلاثي “ريال مايوركا وليجانيس وإسبانيول”.

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وسقط إيبار في آخر مواجهتين له أمام ريال مدريد في أبريل ونوفمبر 2019 (2-1 و0-4)، وفي نوفمبر 2018 تمكن الفريق الأبيض والأزرق من هزيمة ريال مدريد بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الليجا.