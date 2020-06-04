رياضة | الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر رحبل جونيور أجايي مهاجم الفريق النيجيري خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويُعد أجايي أحد أبرز اللاعبين فى تشكيل رينيه فايلر منذ تولي القيادة للقلعة الحمراء ويعتمد عليه فى مركز المهاجم، مما يجعله يرفض رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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وقال النيجيري جونيور أجايي، فى تصريحات تليفزيونية ، إنه أمتلك عرضين في بداية الموسم الجاري أحدهما من روسيا والأخر من البرتغال، بالإضافة إلى امتلاكه بعض العروض الأوروبية أيضًا في الوقت الجاري.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "أنا لاعب صغير السن وأمامي المشوار ما زال طبيعًا، بكل تأكيد أحلم بالإحتراف ولكن لن أحترف إلا بموافقة النادي الأهلي، وأركز فقط في التدريبات والمباريات وأنظر إلى تلك العروض".

وتابع: "متأكد أنني سأرحل في الوقت المناسب ولا أشغل تركيزي في العروض من أجل تحقيق مزيد من التألق مع الأهلي".